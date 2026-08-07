Federación Ecuatoriana apoya a Infantino y retiro de proyecto para privatizar el Mundial

"La Federación Ecuatoriana de Fútbol saluda y aplaude la decisión de la FIFA de no continuar con la propuesta para la creación de FIFA Forward Enterprise. Esta es, sin duda, la decisión más acertada y coherente con los principios de buena gobernanza que deben regir el fútbol", señaló el presidente de la FEF, Francisco Egas, en una carta que envió el jueves a Infantino, pero que la institución hizo pública este viernes.

El dirigente ecuatoriano señaló que el fútbol "atraviesa un momento en el que son necesarios la unión y el trabajo mancomunado".

"Como miembros de FIFA, estamos convencidos de que debemos seguir unidos transitando el camino que hemos recorrido eque n esta última década, enfocados en continuar con este proyecto durante estos últimos años ha logrado un notable crecimiento del fútbol", dijo en referencia a los diez años que Infantino lleva al frente del organismo.

Egas afirmó que el fútbol ecuatoriano ha tenido "un desarrollo exponencial" en esta última década, "entre otras cosas, gracias a la cercanía y al apoyo técnico, humano y financiero de la FIFA".

Agregó que la FEF se hacía eco de las palabras de la Conmebol, "llamando a preservar la institucionalidad en el fútbol".

"Confiamos en que usted y quienes hoy están en la cabeza del fútbol, van a continuar trabajando en pro de nuestro deporte, apegados a las normas, con transparencia y convicción", dijo Egas a Infantino.

Tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA anunció su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol.

El proyecto fue finalmente retirado por el propio Infantino, tras "escuchar atentamente a todas las partes".

Varias asociaciones como la UEFA han cuestionado los últimos días la figura de Infantino, quien está en Cali para asistir a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

La Federación Noruega de Fútbol, por ejemplo, pidió este viernes la renuncia inmediata del presidente de la FIFA al considerar que ha perdido la confianza por la crisis causada por su proyecto; aunque otras como la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le han reiterado su apoyo.