Federación Venezolana reafirma su apoyo a Infantino en medio de polémica comercial de FIFA

A través de un comunicado, publicado en X, la FVF valoró también la decisión de dejar sin efecto la intención de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo y destacó la importancia de "ofrecer disculpas y reconocer los desaciertos del proceso".

"Lo que a nuestro juicio demuestra la sindéresis requerida para dirigir las riendas del fútbol internacional", añadió.

La federación venezolana aseguró que bajo el liderazgo de Infantino, los últimos diez años han sido de avances en materia de gobernanza, desarrollo deportivo y crecimiento de las competiciones.

"Hoy por hoy, la FIFA es una organización de puertas abiertas que permite el acceso de todos sus miembros, lo que ha llevado a desarrollar proyectos locales en diversas regiones haciendo que el fútbol sea verdaderamente global y esto es algo de lo que nuestro país puede dar fe", sostuvo.

La FVF indicó que en medio de las circunstancias actuales reafirma su compromiso institucional y su adhesión plena a los canales reglamentarios que rigen al fútbol internacional y a su vez destacó que sigue creyendo en la capacidad de Infantino para estar al frente de la FIFA.

La FIFA anunció su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol.

El proyecto recibió posteriormente la negativa de la UEFA -donde hacen vida los ganadores de 13 de las Copas del Mundo disputadas desde 1930- y la semana pasada Infantino anunció en un comunicado que la entidad desistía de su intención de crear dicha filial después de "escuchar atentamente a todas las partes".

El jueves, la Conmebol expresó su "preocupación" por esta iniciativa comercial de la FIFA "sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos" por el propio organismo.