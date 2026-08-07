Hirving Lozano deja al San Diego FC y se marcha cedido a Los Ángeles Galaxy

El San Diego hizo oficial una operación que permitirá a Lozano volver a tener minutos, después de que el mexicano se quedara al margen del equipo por tensiones internas.

"Trabajamos con Hirving y su entorno para encontrar la oportunidad adecuada que le permitiera volver a tener minutos en el campo", afirmó el director deportivo de San Diego, Tyler Heaps.

"Agradecemos sus contribuciones durante nuestra temporada inaugural récord y le deseamos lo mejor mientras continúa su carrera", añadió.

El contrato prevé una opción de compra a favor de los Galaxy.

En todas las competiciones, Lozano disputó 34 partidos, con 11 goles y nueve asistencias, como parte de la plantilla de San Diego, que alcanzó la final de la Conferencia Oeste en la primera temporada del club en la MLS, en 2025.