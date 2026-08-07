Infantino llega a Cali para participar en la investidura del nuevo presidente colombiano

Infantino fue recibido esta madrugada en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón por el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, quien también dio la bienvenida al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien asistirá igualmente al acto político.

"La agenda de los dirigentes comenzará en la mañana en la ciudad de Cali, en las canchas de la Unidad Deportiva Panamericana, donde asistirán al 'Festival de Fútbol a la Medida de Niños y Niñas'", indicó la FCF.

Según la información, por la tarde, "la jornada institucional continuará en el ámbito diplomático" con la asistencia del presidente de la FIFA al "acto oficial de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella".

"La FCF agradece a los presidentes Gianni Infantino y Alejandro Domínguez por su presencia y respaldo en esta importante jornada para Colombia", agregó la FCF.

La visita de Infantino a Colombia llega en medio de la grave crisis de la FIFA por su proyecto, luego retirado, de privatizar una parte de la gestión de los Mundiales, que ha encontrado la oposición de numerosas federaciones nacionales.

Tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA anunció su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol.

Varias asociaciones, como la UEFA, han cuestionado los últimos días la figura de Infantino, mientras que otras, como la Confederación Africana de Fútbol (CAF), le han reiterado su apoyo, al igual que algunas federaciones latinoamericanas, entre ellas la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

"La FMF respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional", aseguró la FMF en un comunicado.

Sobre el acto en Cali en el que De la Espriella será investido como presidente de Colombia, contará con la asistencia además de numerosas autoridades internacionales, entre ellas el rey Felipe VI de España.

También estarán los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.