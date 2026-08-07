Infantino visita escuelas de fútbol de Cali y elogia el talento de los jóvenes colombianos

"El fútbol es alegría, es emoción y estoy muy orgulloso de estar aquí otra vez, donde nace el fútbol, en la base, desde los niños, donde ellos ven el fútbol con total nobleza y una gran responsabilidad", manifestó el presidente de la FIFA.

La visita se centró en los programas de formación deportiva de niños y jóvenes, especialmente de sectores vulnerables de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), y permitió al presidente de la FIFA conocer de primera mano el trabajo de clubes y escuelas locales.

El directivo aseguró que el fútbol debe fortalecerse desde las categorías de formación y destacó el entusiasmo de los menores con los que compartió durante la visita.

Infantino estuvo acompañado por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, Oweimar Giraldo.

Entre los participantes estuvieron directivos, entrenadores y jugadores del Club Deportivo Atlas CP, institución dedicada a la formación de niños y niñas desde los cuatro años. También participaron menores vinculados a procesos deportivos desarrollados en sectores de Ladera y el oriente de Cali.

Mientras realizaban una demostración deportiva, uno de los menores le gritó a Infantino: "Estamos felices de verlo, ¡ojalá nos lleve a Europa!", algo que causó gracia y admiración entre los asistentes.

El alcalde Alejandro Eder afirmó que la visita representa un reconocimiento a los procesos de formación que se desarrollan en la capital del Valle del Cauca: "Es un honor tenerlo a usted aquí en la ciudad y que presencie dónde nace el fútbol caleño".

"Hoy estos niños están aquí como muestra de resiliencia, por querer sacar adelante su fútbol, sus familias y a Colombia. Admiramos mucho la responsabilidad que usted carga porque el mundo no sería lo mismo sin el fútbol, y desde Cali estamos sacando a los mejores deportistas de todo el planeta", agregó el mandatario local.

Por su parte, el presidente de la FCF destacó el aporte de ese departamento al fútbol colombiano, del que dijo ha sido "históricamente una de las mayores canteras del país".

"Que el presidente de la FIFA conozca de primera mano estos procesos es un reconocimiento al trabajo que realizan entrenadores, clubes y familias en la formación de nuestros futbolistas", señaló Jesurún.

La visita fue celebrada por representantes de clubes y escuelas deportivas, quienes consideraron que la presencia del máximo dirigente del fútbol mundial constituye un respaldo a la formación deportiva en el Valle del Cauca y al papel del deporte como herramienta de inclusión social para niños y jóvenes.

Más tarde, está previsto que Infantino asista a la ceremonia de investidura de De la Espriella, que se celebrará esta tarde en la Arena USC de Cali.