John Kennedy, del Fluminense, será operado por una lesión en la rodilla derecha

"El tratamiento es quirúrgico y el jugador ya se encuentra realizando rehabilitación preoperatoria", detalló la entidad carioca en una escueta nota oficial, en la que no se especificó el tiempo exacto de recuperación.

La jugada fatídica se produjo este miércoles, a los 54 minutos del partido contra Vasco da Gama por los octavos de la Copa de Brasil, cuando Kennedy y Paulo Henrique quedaron tendidos en el césped después de disputar un balón.

Tras recibir atención médica, el atacante tricolor no logró mantenerse en el campo y tuvo que ser sustituido por el argentino Germán Cano.

El delantero, de 24 años, es el máximo goleador de Fluminense en la temporada, con 14 tantos.

Además, es el segundo jugador con más presencias en el once titular, sumando 38 partidos en el año, solo por detrás del portero Fábio (39).

El brasileño, que tuvo un paso por el Pachuca mexicano, se suma a la lista de lesionados que asola al Fluminense desde la pausa por la Copa del Mundo.

El atacante acompañará en el departamento médico a jugadores como Thiago Silva, Juan Pablo Freytes y Julián Millán.