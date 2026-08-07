Mark van Bommel, presentado como seleccionador de Bélgica con la incógnita de Courtois

"Vamos a hablar con Thibaut [Courtois], cómo lo ve. Son conversaciones que siempre ocurren. Vamos a hablar sin entrar con la idea de que va a ser esto o aquello. Nos sentaremos tranquilamente. No pueden esperar que responda ahora sin haber hablado con él. Vamos a hablar sin emitir un juicio al respecto", aseveró sobre el portero del Real Madrid.

Courtois declaró, después de la eliminación de Bélgica en cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante España, que su intención era descansar durante un año sin partidos con los 'diablos rojos', para después jugar la Eurocopa de 2028.

"Tampoco vamos a tomar ninguna decisión en este momento. Podemos ir allí [a Madrid] y hablar cuando empiece la competición, cuando vuelva a entrenar. Probablemente lo haga la semana que viene. Él dijo eso en ese momento de esa manera, tal vez haya cambiado de opinión. Es un portero fantástico", resumió.

Van Bommel, de 49 años, también hizo referencia al hecho de que su país natal son los Países Bajos, con los que completó 79 apariciones en la selección nacional como jugador. "El vínculo con Bélgica también es fuerte. Ser entrenador de un país es un honor, y Bélgica se sitúa entre los 10 mejores del mundo. Es un trabajo que todo entrenador quiere y yo no dudé", aseguró.

El banquillo de Países Bajos se encuentra vacante tras la dimisión de Ronald Koeman después del Mundial. Van Bommel reconoció que no se han puesto en contacto con él: "No ha habido contacto y tampoco me importa. No se puede comparar".

Sobre su proyecto, alabó a la generación dorada del fútbol belga y a las nuevas generaciones, en las que "está surgiendo mucho talento". "Hay muchos chicos menores de 25 años con mucho talento. Necesitamos contactar con los jugadores, ver partidos. Es la belleza y lo difícil de ser seleccionador: hacerlo lo más rápido posible para rendir de inmediato y transmitir tu idea", afirmó.

"Me gusta tener el balón, dominar lo máximo posible y anticiparme al rival. Para mí, es importante que los jugadores sepan lo que tienen que hacer", terminó.

Van Bommel sustituye a Rudi García, que abandonó el cargo el pasado 20 de julio tras 18 meses al frente de la selección belga, después de caer eliminado en cuartos de final del Mundial. Bajo su batuta, Bélgica había jugado 20 partidos, con 12 victorias, seis empates y sólo dos derrotas gracias a 60 goles a favor y 20 en contra.