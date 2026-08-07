Presidente de Conmebol apoya a Infantino y dice que no se puede desconocer su trabajo

En medio de la crisis de la FIFA, tras la polémica propuesta de Infantino de privatizar el Mundial, Domínguez ratificó su apoyo hacia el máximo dirigente del fútbol en Cali, donde se reunieron con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, cuya ciudad albergará la final de la Copa Sudamericana 2026, y también asistieron a la posesión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

"Nosotros estamos trabajando firmemente por la salud del fútbol, por su estabilidad y por todo lo que se viene transformando en el fútbol y, hay que ser sinceros, hay un líder para esa transformación. El Mundial de 48 equipos ha sido exitosísimo, mucho más de lo que yo esperaba. Y el nombre no es otro que el del presidente Infantino", dijo Domínguez.

"Creo que no se puede desconocer ese gran trabajo, entre muchos otros, ya tomamos una postura con respecto a que hayan retirado la propuesta y hay que seguir trabajando por el fútbol con diálogo, aunque a veces no estemos de acuerdo", concluyó el presidente de la Conmebol.

Gianni Infantino ha estado en el ojo del huracán después de que la FIFA abriera un proceso, al que posteriormente renunció, para privatizar un parte de la gestión de los mundiales.

La FIFA anunció su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol.

El proyecto recibió posteriormente la negativa de la UEFA y de otras confederaciones y la semana pasada Infantino anunció en un comunicado que la entidad desistía de su intención de crear dicha filial después de "escuchar atentamente a todas las partes".

Pese a la retirada de la propuesta son varias las confederaciones que se han posicionado en contra de que Infantino siga al frente de la FIFA, mientras otras como la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Mexicana han reafirmado su respaldo al dirigente.

Las elecciones de la FIFA están pautadas para el 18 de marzo de 2027 y, hasta el momento, solo Infantino ha expresado su intención de presentarse.