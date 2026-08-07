Se retira Massey‑Ellis, una de las pioneras en el arbitraje en Inglaterra

Con una carrera de 16 años en la máxima división del fútbol inglés y tras ser la segunda mujer en la historia en ser asistente en esta competición, Massey‑Ellis dirigió más de 150 encuentros en la Premier, fue la primera mujer en arbitrar en competiciones europeas y también la primera mujer en ser asistente en una final de la FA Cup. Además, participó en cinco finales de la Womens' FA Cup.

A nivel internacional, Massey-Ellis ha dirigido en cuatro Eurocopas femeninas y en las Copas del Mundo de 2019 y 2023.

"Aunque me retire de la banda, no me retiro del fútbol. Si mi trabajo ha servido para cambiar percepciones, abrir puertas o inspirar a una sola persona a pensar que tenía su hueco en este deporte, consideraré eso uno de mis logros más grandes", dijo la inglesa en un comunicado.

En 2017 recibió el título de Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por sus servicios al arbitraje.

En la federación inglesa ocupará un cargo dirigido a apoyar y desarrollar a otras mujeres que quieran dedicarse al arbitraje.

"Ha habido momentos inolvidables y momentos difíciles, pero lo que siempre guardaré es la gente y las experiencias que han determinado mi carrera. Estoy muy ilusionada por la oportunidad de poder ayudar a desarrollarse e inspirar a la siguiente generación de árbitras, devolviendo algo al deporte que tanto me ha dado. Ha sido un honor servir a este deporte que tanto amo y representar al arbitraje inglés. A la niña pequeña que simplemente amaba arbitrar y soñaba con llegar a lo más alto, lo conseguimos. Gracias, fútbol", dijo.