Seis equipos buscan afianzarse en la cima en la segunda jornada del Apertura hondureño

Real España, Motagua, Olimpia, Génesis, Olancho y Marathón llegan igualados con tres unidades, aunque los primeros dos ocupan las posiciones de privilegio por su mejor diferencia de goles.

La pugna por mantenerse en lo alto de la clasificación se avivará en una fecha en la que los vencedores en el estreno buscarán refrendar su buen momento, mientras que los derrotados intentarán reaccionar.

La jornada arrancará el sábado con el duelo entre Platense y Marathón. Los locales intentarán reponerse tras caer en su estreno frente al Real España, mientras que el conjunto dirigido por el argentino Silvio Rudman buscará su segundo triunfo consecutivo.

Ese mismo día, la Universidad Pedagógica recibirá al Olancho, que buscará prolongar su buen arranque ante un rival obligado a sumar tras caer en la fecha inaugural.

El cierre de la jornada sabatina lo protagonizarán Real España y Génesis, dos equipos que debutaron con triunfo.

El Real España, que tiene el costarricense Jeaustin Campos en el banquillo, defenderá el liderato, mientras que el Génesis, conducido por el portugués Fernando Mira, intentará también mantenerse en los primeros puestos de clasificación.

La actividad continuará el domingo con el partido entre el Juticalpa y el Olimpia, que tiene al uruguayo Eduardo Espinel como timonel.

El Juticalpa, que jugará en casa, buscará sus primeros puntos frente al club más laureado del fútbol hondureño, con 40 títulos desde que se fundó la Liga Profesional de Fútbol en 1965, que aspira a conquistar un nuevo campeonato.

El capitalino Motagua, actual campeón en Honduras, se medirá con el recién ascendido Estrella Roja.

Las 'Águilas' del Motagua, bajo la dirección del técnico español Javier López, intentarán confirmar su buen arranque, mientras que su rival buscará reponerse de la derrota sufrida ante Olancho en la primera fecha.

La segunda jornada se completará en Siguatepeque con el choque entre Independiente y el Choloma, que disputará su segundo juego consecutivo como visitante.

Ambos clubes afrontan el compromiso con la necesidad de sumar sus primeros puntos tras haber iniciado el torneo con derrota.