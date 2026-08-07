Un Flamengo con Paquetá recuperado busca impedir que Palmeiras amplíe su ventaja

El club de Río de Janeiro va segundo con 39 puntos, a ocho de su principal rival, y acumula apenas dos victorias en los últimos cinco partidos de liga.

Para su enfrentamiento con el Vitória, Flamengo podrá contar de nuevo con Paquetá, después de que el mediocampista se haya recuperado de la lesión sufrida en junio durante el partido contra Japón en el Mundial.

El exjugador de West Ham inglés llegó al Flamengo en enero, tras protagonizar el fichaje más caro de la historia del club.

Además, el técnico Leonardo Jardim tendrá a su disposición otro pilar del centro del campo, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien no participó en el Mundial por culpa de una lesión en el muslo.

Por otra parte, Palmeiras, con la comodidad que le supone la amplia ventaja, se medirá el domingo al Internacional, que pasa por una mala racha y se encuentra al borde de la zona de descenso con cuatro derrotas en los últimos cinco juegos.

Palmeiras, que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de liga, pasa por un gran momento, pese a que esta semana perdió frente al Fortaleza en la Copa de Brasil, lo que no impidió que avanzara de fase gracias al resultado de la ida.

El técnico Abel Ferreira podrá usar, de nuevo, a la dupla ofensiva formada por el argentino Flaco López y el exjugador del Barcelona Vítor Roque, quien está retomando el ritmo tras una operación en el tobillo que lo mantuvo apartado de los estadios desde mayo.

Mientras, el Santos de Neymar, decimoquinto en la tabla, buscará alejarse de la zona de descenso en un difícil partido contra el Athletico Paranaense, tercero en la clasificación.

En su última partido, frente al Remo por la Copa de Brasil, Santos venció por 1-0 gracias a una asistencia de Neymar, quien se enzarzó en un cruce de provocaciones con directivos del club rival tras finalizar el encuentro.

- Partidos de la vigésima segunda jornada:

. Sábado 8: Grêmio-São Paulo, Remo-Atlético Mineiro, Coritiba-Chapecoense y Botafogo-Fluminense.

. Domingo 9: Cruzeiro-Mirassol, Palmeiras-Internacional, Bahia-Vasco, Santos-Athletico Paranaense, Bragantino-Corinthians y Flamengo-Vitória.