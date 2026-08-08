1-2. El Newcastle remonta a un Valencia gris y de mínimos

El resultado fue una demostración de la necesidad de fichajes de los valencianistas, que fueron de más a menos en un encuentro gris ante un rival en reconstrucción que no necesitó mucho para remontar con un doblete de Yoane Wissa.

El partido arrancó después de la última presentación del equipo en el centenario estadio antes de la marcha al Nou Mestalla en verano de 2027, donde Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato pisaron por primera vez el césped de Mestalla vestidos de corto en un breve acto en el que Carlos Corberán recibió los primeros pitos del curso y en el que estuvo presente por primera vez el presidente Kiat Lim.

Ante la falta de un fichaje para el lateral derecho, el técnico de Cheste optó por poner a Jesús Vázquez a pierna cambiada y plantó una línea de cinco defensas con Pepelu acompañando a Tárrega y De Haas y con Gayà en la izquierda.

El Valencia monopolizó el balón en el inicio y buscó a Sato, que estuvo ubicado en el extremo derecho, desde donde salía al ataque para luego meterse por dentro y buscar la mejor jugada y, con apenas cinco minutos transcurridos, llegó el primer gol. Pero esta vez la jugada no pasó por Sato, sino que fue obra de Ugrinic.

Mientras la grada de animación valencianista preguntaba “¿los fichajes dónde están?” el suizo sacó un potente disparo desde lejos que entró por la escuadra de Hornicek. Tras el gol, Osula intentó responder después de un buen desmarque, pero su chut se marchó al lateral de la red de Dimitrievski.

Con el paso de los minutos, el Newcastle fue creciendo en el partido, aunque sin poner en apuros a su rival más allá de un gol que fue anulado a Elanga por fuera de juego tras un balón colgado por encima de la defensa que remató al palo corto.

Cerca estuvieron los valencianistas de ampliar la renta con Gayà, cuyo disparo fue rechazado por Botman, que en la siguiente jugada de peligro estuvo a punto de marcarse en propia meta al despejar de espaldas un balón colgado al área.

Gayà fue expulsado con roja directa tras la pausa de hidratación después de una dura entrada lejos del área sobre Elanga, que abandonó el terreno de juego en camilla y provocó una tangana entre ambos equipos. Con más de 30º en la ciudad de València, en los últimos quince minutos de la primera parte el ritmo de juego bajó.

Tras el descanso, un error en la salida de balón facilitó el empate del equipo inglés. Guido cedió el balón atrás, regalándoselo a Wissa, que no falló ante Dimitrievski. Al Valencia le costó entrar a la segunda parte al tener un jugador menos y fue con los cambios cuando revitalizó.

Con la entrada de Danjuma, Dieng y Otorbi el Valencia ganó más presencia ofensiva, pero no tuvo ocasiones reales de peligro más allá de un flojo disparo de Danjuma que atrapó sin problemas Hornicek. Sin embargo, en la primera llegada que tuvo el equipo Matthias Jaissle tras empatar, Wissa volvió a marcar para poner el 1-2 final en el marcador. El equipo fue despedido por Mestalla con pitos y con cánticos de “Corberán, dimisión”.

1 - Valencia: Dimitrievski; Jesús Vázquez, Tárrega, Pepelu, De Haas, Gayà; Guido, Javi Guerra, Ugrinic; Ryunosuke Sato y Hugo Duro.

También jugaron Dieng, Diakhaby, Otorbi, Danjuma, Raba, Iker Córdoba, Mayol y Aimar Blázquez.

2 - Newcastle United: Hornicek; Shahar, Botman, Thiaw, Pivas; Bamba Ramsey; Elanga, Woltemade, Barnes; Osula.

También jugaron Murphy, Wissa, Steur, Touré, Miley, Joelinton, Willock, Charlton y Johnson.

Goles: 1-0, m.5: Ugrinic. 1-1, m.52: Wissa. 1-2, m.76: Wissa.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano). Sacó roja directa a Gayà. Amonestó a Murphy por parte de los visitantes.

Incidencias: partido correspondiente a la 54 edición Trofeu Taronja disputado en Mestalla ante 41.383 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador Andrés Parada ‘Suco’.