1-2. México vence a Canadá, pasa a la final y obtiene el boleto a los Juegos Olímpicos

Cristóbal Alfaro y Hugo Camberos anotaron por el cuadro mexicano, después de que Owen Graham-Roache le diera ventaja a los canadienses.

Aunque México tuvo la posesión de la pelota en la primera mitad, fueron los canadienses los que dominaron y se fueron delante con un gol de Graham-Roache, de derecha desde fuera del área, en el minuto 7.

En un partido con numerosas faltas, los dos rivales crearon peligro, los canadienses con más énfasis.

México terminó mejor, pero no logró empatar, con fallas de Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Francisco Valenzuela. Esas acciones despertaron el enojo de los hinchas, que como reacción entonaron de manera repetida el grito homofóbo en el que los aficionados de México insisten, sin que ni FIFA, ni Concacaf intervengan.

Al comenzar la segunda mitad, bajo la lluvia, el seleccionador mexicano, Alex Diego, envió a la cancha a Alfaro, quien en el minuto 49 empató 1-1, con un remate de zurda, al rescatar un rebote, luego de un disparo de Valenzuela.

México dejó ir el gol de la ventaja tres veces casi seguidas; en el 57 Valenzuela disparó por encima del arco, con todo a favor; en el 65 Sandoval le dio al guardameta una pelota que pudo rematar con fuerza, y en el 67, Diego Ramírez estrelló el balón en el travesaño.

Segundos después de esa última jugada, Canadá se quedó con un hombre menos en la cancha por una segunda tarjeta amarilla a Liam Mackenzie.

Canadá se echó atrás ante un cuadro mexicano al ataque; en el 76, Max Voele derribó en el área a Sandoval y provocó un penalti, cobrado con exactitud por Camberos.

México, que terminó encima del rival, disputará el título el próximo domingo contra Estados Unidos, que esta tarde superó por 0-2 a Costa Rica.

1. Canadá: Nathaniel Abraham; Sergei Kozlovskiy, Richard Chukwu (Zayne Bruno m.59), Moise Archange, Max Vogele; Lucas Lima (Felix Samson m.70), Valter Sedin (Dylan Judelson m.59) , Timothy Fortier, Antone Bossenberry (Liam Mackenzie m.3), Marsel Bibishkov (Marius Ayenero m.46); Owen Graham-Roache.

2. México: Cristo Navarrete (Artemio Olvera m.16); Luis Carmona (Cristobal Alfaro m.46), Juan Echilvestre, Johan Orozco, Edwin Soto; Cristian Inda, Hugo Camberos (Diego Reyes m.84), Henrique Simeone, Santiago Sandoval (Luis Gómez m.90); Luis Gamboa (Diego Ramírez m.46), Francisco Valenzuela.

Goles: 1-0, m.7: Owen Graham-Roache; 1-1, m.49: Cristóbal Alfaro; 1-2, m.78: Hugo Camberos.

Árbitro: Cristhofer Corado, de Guatemala. Amonestó a Liam Mackenzie, Richard Chukwu, Valter Sedin, Sergei Kozlovskiy; Luis Carmona y Juan Echilvestre. Expulsó a Liam Mackenzie.

Incidencias: Partido entre las selecciones de Canadá y México, en la semifinal del torneo sub'20 de la Concacaf, celebrado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, 2.240 metros sobre el nivel del mar.