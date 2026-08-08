2-1. El Inter supera al Juventus y continúa invicto en la pretemporada

Un gol de Federico Di Marco en la primera parte y otro de Andy Diouf en el minuto 62 fueron suficientes para llevarse este clásico duelo italiano. El Juventus, que dio toda la segunda parte a su nuevo fichaje, el extremo bosnio Kerim Alajbegovic, consiguió marcar el gol de la honra en el 85 por medio del portugués Francisco Conceicao.

Así, el conjunto entrenado por Christian Chivu continúa sin conocer la derrota durante este verano, después de cosechar un empate ante el Milan y sendas victorias ante el Karlsruher alemán y ante el Manchester City, esta última en penaltis.

El último amistoso del verano para el Inter será el día 15 de agosto ante el Betis, mientras que el Juventus se enfrentará al Palermo el día 11 antes de arrancar en la Seria A italiana.