Fútbol Internacional
08 de agosto de 2026 a la - 15:35

3-1. El Coventry rompe el invicto del Espanyol en pretemporada

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Redacción Deportes, 8 ago (EFE).- El Coventry, de la Premier League inglesa, derrotó al Espanyol, que jugó su último amistoso del verano, tras remontar el gol de Roberto Fernández en el minuto 37 con dianas de Sakamoto (min.70), Eccles (min.75) y Simms (min.84), rompiendo el invicto de los periquitos en pretemporada.

Por EFE

El choque arrancó en el Coventry Building con un intercambio de golpes. A los diez minutos, avisó Dolan con un disparo que frenó el portero Rushworth. Cinco minutos después, el Coventry respondió a los blanquiazules con una ocasión de Van Ewijk que frustró Dmitrovic bajo palos.

El Espanyol buscaba la meta contraria con insistencia y disfrutó de más oportunidades de gol que el anfitrión. En el minuto 37, los catalanes recogieron el premio. Roberto Fernández, tras una asistencia de Edu Expósito y con un sorprendente remate lanzando la pierna hacia atrás, marcó el 0-1.

En la reanudación, Cabrera estuvo cerca de firmar el segundo a los cinco minutos, pero Bobby Thomas cortó la trayectoria del balón. Roberto Fernández lo probó en el 60, sin éxito. El Coventry no estaba desconectado del partido y lo demostró en el 70, con el 1-1 de Tatsuhiro Sakamoto.

El futbolista japonés se desmarcó con velocidad y sorprendió a la defensa catalana. El Espanyol bajó sus revoluciones, relajó su pólvora y el anfitrión ganó terreno progresivamente. El 2-1 llegó en el 75 gracias a un remate de cabeza de Josh Eccles tras un centro desde la banda izquierda.

Faltaba la sentencia. Ellis Simms marcó el 3-1 definitivo en el 84, evidenciando problemas en tareas de contención de los blanquiazules. Ya no hubo tiempo para más.