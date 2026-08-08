3-1. El Coventry rompe el invicto del Espanyol en pretemporada

El choque arrancó en el Coventry Building con un intercambio de golpes. A los diez minutos, avisó Dolan con un disparo que frenó el portero Rushworth. Cinco minutos después, el Coventry respondió a los blanquiazules con una ocasión de Van Ewijk que frustró Dmitrovic bajo palos.

El Espanyol buscaba la meta contraria con insistencia y disfrutó de más oportunidades de gol que el anfitrión. En el minuto 37, los catalanes recogieron el premio. Roberto Fernández, tras una asistencia de Edu Expósito y con un sorprendente remate lanzando la pierna hacia atrás, marcó el 0-1.

En la reanudación, Cabrera estuvo cerca de firmar el segundo a los cinco minutos, pero Bobby Thomas cortó la trayectoria del balón. Roberto Fernández lo probó en el 60, sin éxito. El Coventry no estaba desconectado del partido y lo demostró en el 70, con el 1-1 de Tatsuhiro Sakamoto.

El futbolista japonés se desmarcó con velocidad y sorprendió a la defensa catalana. El Espanyol bajó sus revoluciones, relajó su pólvora y el anfitrión ganó terreno progresivamente. El 2-1 llegó en el 75 gracias a un remate de cabeza de Josh Eccles tras un centro desde la banda izquierda.

Faltaba la sentencia. Ellis Simms marcó el 3-1 definitivo en el 84, evidenciando problemas en tareas de contención de los blanquiazules. Ya no hubo tiempo para más.