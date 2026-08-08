Bernardo Silva: "Intento ayudar en varios sitios diferentes y estaré para ayudar en todo"

"Intento dar al equipo lo que necesita en el momento. A veces más en la construcción, a veces más adelante, en la presión o en el último tercio. Intento ayudar en varios sitios diferentes y estaré para ayudar en todo lo que sea posible", añadió, acerca de las palabras sobre su versatilidad que le había dedicado Jose Mourinho.

Miró con optimismo su primera semana en el equipo: "Muy contento, muy importante este partido, muy feliz por haber debutado. Es todavía la primera semana, muchas cosas a mejorar, pero lo más importante es ganar el ritmo para empezar bien la temporada y eso estamos haciendo".

Bernardo Silva se incorporó al Real Madrid después de participar en el Mundial y de sus vacaciones. El proceso está siendo "duro", pero "feliz". "Duro, pero muy feliz de haber empezado. Intentando conocer a mis compañeros, porque es importante conocer las características para entender qué les gusta en los partidos, en los entrenamientos. Estaré preparándome lo más posible para empezar bien la temporada", terminó.