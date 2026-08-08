Buonanotte, vigésimo jugador argentino que incorpora el Elche en la era Bragarnik

El internacional argentino, de 21 años, llega al conjunto ilicitano en calidad de cedido por el Brighton & Hove Albion de la Premier League inglesa y como una firme apuesta tanto del propietario como del entrenador, su compatriota Martín Anselmi.

El conjunto ilicitano, históricamente muy vinculado al fútbol argentino, ha ido reduciendo la presencia de futbolistas de esta nacionalidad, que alcanzó su punto máximo en el primer año en el que Bragarnik pudo llevar a cabo la planificación deportiva.

Tras el ascenso a Primera en la temporada 2019-20, el Elche llegó a contar en su plantilla en el campeonato de su regreso a la élite con los argentinos Iván Marcone, Lucas Boyé, Diego Rodríguez, Paulo Gazzaniga, Emiliano Rigoni, Guido Carrillo, Javier Sánchez Miño y Pablo Piatti.

En la siguiente temporada, el Elche contrató a Javier Pastore, su fichaje más mediático de las últimas décadas, Darío Benedetto, Ezequiel Ponce y Axel Werner.

En la temporada 2022-23, la del último descenso a Segunda, el conjunto ilicitano incorporó a los argentinos Lisandro Magallán, Lautaro Blanco, Nico Fernández y Fede Fernández.

Un año después llegaron a la entidad el portero Matías Dituro y Nico Castro. Tras la temporada del ascenso, en la que no hubo nuevas incorporaciones argentinas, llegó al Elche para su regreso a Primera el centrocampista Fede Redondo, último fichaje de esta nacionalidad antes de la llegada de Buonanotte.

Durante esta etapa, algunos jugadores argentinos tuvieron un papel testimonial o no llegaron a debutar, como el portero Diego ‘Ruso’ Rodríguez, mientras otros dejaron una gran huella y dinero en las arcas ilicitanas, como Lucas Boyé o Nico Fernández.

Además de su notable presencia en la plantilla y en el banquillo, por el que han pasado los técnicos Jorge Almirón, Sebastián Beccacece y ahora Martín Anselmi, el sello argentino también se hace visible en otros estamentos de la entidad, ya que el director general es Pedro Schinocca y Mauro Óbolo forma parte de la dirección deportiva.