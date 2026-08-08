Carlos Espí: "Me he sentido mejor, con más liberación"

"Me he sentido mejor, con más liberación, me han ayudado mucho los compañeros, Arda, Fede con el gol. Es increíble jugar con estos jugadores. Me han ayudado mucho. Estoy muy contento y vamos a por más", añadió, en declaraciones para Real Madrid TV.

Espí hizo el segundo gol del Real Madrid al comienzo de la segunda mitad tras una asistencia hacia atrás de Fede Valverde. A la postre, el tanto fue clave para la victoria del equipo blanco.

"Mágico. Es impresionante meter con esta camiseta, ayudar al equipo. Muy contento. Aún es pronto, pero estamos haciendo lo que dice el míster y vamos para delante", terminó.