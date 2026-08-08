Video: Con gol de Junior Marabel, Sarmiento superó a Atlético Tucumán

El desarrollo de la primera mitad mostró a dos equipos cautelosos, con escasas oportunidades claras frente a los arcos y un trámite físico centrado en la disputa del mediocampo. La paridad sin goles al descanso reflejaba la paridad del juego, pero las variantes tácticas introducidas por el técnico Facundo Sava en el segundo tiempo le otorgaron a la visita mayor profundidad en ofensiva.

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La apertura del marcador llegó a los 69 minutos. Tras una maniobra individual de Junior Marabel en el área rival, su disparo impactó en la mano del defensor Nicolás Laméndola, lo que llevó al árbitro a sancionar la pena máxima. El propio delantero guaraní asumió la responsabilidad y, con un remate cruzado y esquinado desde los doce pasos, venció la resistencia del portero local para firmar el 1-0.

CAMBIÓ PENAL POR GOL PARA QUE FESTEJE EL VERDE: Marabel puso el 1-0 de Sarmiento contra Atlético Tucumán.



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Apenas dos minutos después, cuando el “Decano” aún intentaba encajar el golpe, Sarmiento asestó un segundo impacto. A los 71′, Julián Mavilla culminó de gran manera un rápido contraataque para estirar la ventaja a 2-0 y dejar sin reacción a la afición tucumana.

En el tramo final, Atlético Tucumán volcó sus naves al ataque en busca del descuento. La insistencia local tuvo su premio a los 81 minutos, cuando Luciano Vallejo conectó un certero frentazo tras un tiro de esquina para establecer el 1-2 y agregar dramatismo al cierre del encuentro.

Sin embargo, Sarmiento sostuvo el orden defensivo y contó con intervenciones clave de su guardameta Thyago Ayala para neutralizar los centros aéreos en el tiempo de adición, asegurando un triunfo estratégico que le permite sumar unidades fundamentales en la tabla de posiciones y ratificar su efectividad jugando fuera de Junín.