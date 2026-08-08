El Barça gana al Nottingham con gol de Raphinha y cae por la mínima ante el Udinese

En el segundo ensayo con público de la pretemporada, Hansi Flick hizo debutar a Raphinha, Fermín López, Alejandro Balde y el recién llegado Jesse Bisiwu, atrevido pero desacertado en el regate. Entre los más jóvenes, destacaron Xavi Espart, por su visión de juego y buen pie, y Brian Fariñas, por su despliegue en el centro del campo.

En el primer partido contra el Nottingham Forest, Flick alineó un once con siete jugadores del primer equipo: Szczesny; Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jordi Pesquer; Marc Bernal, Fariñas; Adeyemi, Fermín López, Raphinha; y Hamza Abdelkarim.

Una formación que acusó la falta de rodaje, normal a estas alturas del curso, frente a un Nottingham Forest que impuso su físico en los duelos del centro del campo, corrió al espacio y generó más ocasiones de gol.

Neco Williams dio el primer aviso al cazar, con un remate desviado de volea, un balón llovido en el área; el delantero Igor Jesus pudo marcar en un tiro alto dentro del área y en un cabezazo que rozó el palo; Szczeny se impuso en un mano a mano a Ndoye; y Gibbs-White estrelló un zurdazo en el palo.

El Barça trató de amasar el balón para calmar el partido y también rozó el gol en un disparo desde fuera del área de Fariñas que topó en el poste. Sels detuvo el posterior remate a bocajarro de Abdelkarim.

Con el avance del crono, los de Flick explotaron los espacios a la espalda de la adelantada zaga inglesa, y así llegó el 1-0, en un pase largo de Raphinha para Fermín López. Milenkovic tocó el balón con la mano dentro del área y el brasileño no perdonó desde los once metros para firmar el tanto de la victoria (1-0, min.45+2).

En el segundo encuentro contra el Udinese, Flick dio descanso a Fermín y Raphinha, reemplazados por Ebrima Tunkara y Shane Kluivert. También jugaron Héctor Fort, Álvaro Cortés, Jesse Bisiwu, Alejandro Balde, Orian Goren, Tommy Marqués, Guille Fernández y Toni Fernández.

Todo ello bajo la atenta mirada del chileno Alexis Sánchez, exjugador de ambos equipos, invitado para presenciar el triangular desde el palco del Bluenergy Stadium.

Frente a un oponente que cedió el balón y esperó agazapado en su campó, el Barça dominó el balón y merodeó el gol en sendos remates de Marc Bernal y Christensen, desviados, y Adeyemi, demasiado centrado.

Sin embargo, el carrusel de cambios y el paso de los minutos dio alas a un Udinese que, tras varias llegadas peligrosas, se llevó el triunfo en un contraataque culminado por Bayo con una definición sutil sobre la salida de Szczesny (1-0, min.44).

Antes de debutar en LaLiga el 23 de agosto en el Martínez Valero frente al Elche, el Barcelona jugará un amistoso en Suiza contra el Basilea el día 16 y disputará el Trofeo Joan Gamper el día 19 contra el Al Ahly egipcio.