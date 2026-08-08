El Barcelona jugará un amistoso contra el Basilea en Suiza el 16 de agosto

Tras el compromiso ante el Birmingham City del 31 de julio y del triangular contra el Nottingham Forest y el Udinese de este sábado, el enfrentamiento contra el conjunto helvético será el tercer test abierto al público de la pretemporada.

El conjunto entrenado por Hansi Flick se medirá el 19 de agosto al Al Ahly egipcio en el Trofeo Joan Gamper, que será el último ensayo antes del inicio oficial del curso el 23 de agosto en el Martínez Valero contra el Elche en la segunda jornada de LaLiga EA Sports.

Este anuncio llega dos días después de que el Barcelona descartara públicamente la posibilidad de disputar un amistoso en Tánger (Marruecos) el 15 de agosto por el "contexto de incertidumbre actual" en la zona, según explicó el club en un comunicado.

Asimismo, Basilea siempre será recordado en el barcelonismo por la final de la Recopa de 1976 que el conjunto catalán ganó por 4-3 al Fortuna Düsseldorf en la prórroga. Fue el primer gran título europeo en la historia del club y estuvo acompañado de un desplazamiento de cerca de 30.000 'culers'.

Por otra parte, ambos equipos se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en la fase de grupos de la Liga de Campeones en la temporada 2008-2009, que se saldaron con una victoria del Barça a domicilio (0-5) y un empate en el Camp Nou (1-1).