El colombiano Estupiñán y el portugués Ricardinho le dan triunfo a Juárez sobre Vancouver

Ettson Ayón, Estupiñán y Ricardinho convirtieron por el Juárez, en tanto Jeevan Badwal lo hizo por los de la MLS.

En la mejor actuación de los mexicanos en la jornada de este viernes, el Juárez se vio debajo por un gol de Badwal, de zurda en el minuto 12, pero no entró en pánico y empató en el 34 con un gol de Ayón, a pase de Jairo Torres.

Los canadienses buscaron responder, pero se encontraron con un rival ordenado atrás que en el 74 tomó ventaja con un disparo de zurda de Estupiñán a pase de Denzell García y confirmó la victoria con un remate de derecha de Ricardinho, en un contraataque.

Juárez saltó al primer lugar de la tabla de posiciones de los equipos de la Liga MX, con dos victorias en dos salidas y seis puntos, dos encima del Tigres UANL, que empató hoy sin goles con el Minnesotta, pero lo derrotó en penaltis por 4-2.

Las actuaciones de Juárez FC y Tigres fueron lo mejor de México en una jornada dominada por los cuadros de la MLS.

Liel Abada anotó de zurda en el minuto 78 y le dio un servicio en el 90+5 a Tyger Smalls, quien de zurda hizo el 2-0 con el que el Charlotte superó a los Rojinegros del Atlas.

En otros partidos de este viernes, Columbus Crew aventajó por 2-1 al Pachuca y Cincinnati, por 2-0 a los Pumas UNAM.

Brais Méndez y Daniel Gazdag le dieron la victoria al Columbus, en tanto por Pachuca descontó el marroquí Oussama Idrissi.

Cincinnati derrotó a los universitarios con anotaciones del checo Pavel Bucha y del francés Kenji Mboma Dem.

La tabla de clasificación de los cuadros de la MLS la encabezan Charlotte, Cincinnati y el Columbus, los tres con seis unidades.

Mañana jugarán Orlando City-León, Inter de Miami-Monterrey, Guadalajara-FC Dallas, Realt Salt Lake-Atlante y Toluca-Los Angeles FC.