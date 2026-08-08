El mensaje de Real Madrid por el fallecimiento de Jorge Messi

El fútbol español también lamentó profundamente la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. Además del Barcelona, el Real Madrid y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) enviaron mensajes de condolencias por el fallecimiento, a los 68 años por una dura enfermedad, del papá del capitán de la selección argentina y del Inter Miami.

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“El Real Madrid C. F., su presidente (Florentino Pérez) y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi”, mencionó el club madrileño en un comunicado oficial. “Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos”, añadió el Merengue.

El comunicado del Real Madrid por la muerte de Jorge Messi

Por su parte, la RFEF envió “todo nuestro cariño y afecto” a toda la familia Messi. “La RFEF lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Desde el fútbol español queremos trasladar todo nuestro cariño y afecto a Lionel y a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor”, publicó el organismo.

¿Qué publicó Barcelona por la muerte del papá de Lionel Messi?

Barcelona, club en el brilló Lionel Messi, envió las condolencias a la familia del argentino por la muerte de su papá, Jorge Messi. “El presidente (Joan Laporta) y la junta directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça, Lionel Messi”, comenzó en un comunicado.

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“El FC agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo”, agradeció a Jorge Messi el Blaugrana, que había aceptado el compromiso de fichar y realizar un tratamiento médico a Lionel en el 2000. El contrato fue firmado en una servilleta.