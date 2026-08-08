El mundo del fútbol despide a Jorge Messi, padre del astro argentino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lamentó el deceso en un comunicado y determinó que como homenaje a su figura se realice un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las categorías profesionales y la utilización de un brazalete negro por parte del árbitros, jugadores y cuerpos técnicos.

"En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del futbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y todo su afecto", agregó el comunicado de AFA.

La Conmebol utilizó su cuenta de X para compadecerse de la familia Messi: "Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz".

El club Newell's Old Boys de Rosario, donde Messi inició su carrera, publicó un mensaje de despedida a través de redes sociales: "Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini".

"Gracias por enseñarle a amar estos colores", agregaron desde 'La Lepra', club del que los Messi son fanáticos.

La institución rojinegra también izó banderas a media asta este sábado en su predio de entrenamiento para homenajearlo.

El expresidente Juan Gaspart del club Barcelona de España, del que el jugador argentino fue canterano y máxima estrella, concedió una entrevista en Radio Con Vos de Argentina, en la que dijo que Jorge Messi fue su "amigo": "No concibo a 'Leo' Messi sin su padre y por tanto es una pérdida importante".

"Jorge puso en medio el pensamiento familiar por encima del pensamiento deportivo. Todos los argentinos tienen que tener un recuerdo muy cariñoso de su persona", agregó Gaspart.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se sumó a través de redes sociales a las condolencias por la muerte: "Desde el fútbol español queremos trasladar todo nuestro cariño y afecto a Lionel y a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Nuestro abrazo y nuestras condolencias. DEP".

El Sanatorio Centro de Rosario, en el que el padre del futbolista estaba ingresado, informó que el fallecimiento ocurrió el sábado a las 02:00 hora local (05.00 GMT).

Hasta el momento la familia Messi no ha emitido una comunicación propia sobre el suceso.