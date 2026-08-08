Fútbol Internacional
08 de agosto de 2026 a la - 09:05

El Real Madrid y el Ferencvaros homenajean a Puskas antes del amistoso en Budapest

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Redacción Deportes, 8 ago (EFE).- El Real Madrid y el Ferencvaros rindieron un homenaje este sábado, antes del partido amistoso que ambos disputarán horas más tarde en el Groupama Arena, a la leyenda húngara Ferenc Puskas, exjugador blanco en la década de los años 60 en la catedral de San Esteban de Budapest.

Por EFE

El director general del club, José Ángel Sánchez, y el exfutbolista brasileño Roberto Carlos fueron los representantes del Real Madrid en el acto organizado por la Academia de Fútbol Ferenc Puskas, en el que se llevó a cabo una ofrenda floral en el lugar donde está enterrado, según informó el club.

Al homenaje también asistieron Balázs Tóth, CEO de la Academia; Pál Orosz, CEO del Ferencvaros; y László Juhász, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Hungría.

Puskas jugó en el Real Madrid entre 1958 y 1966. Durante esa época completó una de las épocas más exitosas del club y conquistó 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 5 Ligas y 1 Copa de España.

Compartió delantera con jugadores de la talla de Di Stéfano, Kopa, Rial o Gento, y marcó 242 tantos en 262 partidos como madridista.