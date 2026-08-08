Fede Valverde, sobre Bernardo Silva: "Siempre lo disfruté como rival, y lo sufrí"

"Vini ya sabemos la clase de jugador que es para nosotros. Ahora vino Bernardo, para mí es un jugadorazo. Siempre lo disfruté como rival y lo sufrí. Dentro de la cancha, ya saben todos la clase de jugador que es", añadió, para Real Madrid TV.

El uruguayo jugó como capitán del Real Madrid. "Cuando comienza el partido, quiero que no termine nunca, porque disfruto, lo llevo con muchas ganas. Cuando eres niño, uno siempre sueña con jugar en el mejor equipo del mundo. Ser un ejemplo para los compañeros es muy lindo", expresó, sobre lo que supone llevar el brazalete.

Analizó el encuentro de su equipo: "Ganamos, eso es lo importante, aunque sea amistoso, queremos ganar. El equipo se encontró bien, todavía faltan muchos jugadores, pero la energía de gran parte del juego fue buena. En los últimos minutos un poco cansado, pero bien, aportando donde el entrenador quiere que esté. Los compañeros hicieron buen partido y eso a uno le llena de orgullo. Estamos calibrando motores todavía".

Sobre Jose Mourinho, incidió en el aprendizaje mutuo. "Disfrutando, intento aprender de él cada día, crecer como jugador, como persona, como capitán, aprender cosas tácticas, que él viene también con sus ideas, y yo brindarle las ideas que él quiere para que los compañeros se sientan bien", terminó. EFE.