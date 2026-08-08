Federación Boliviana destaca decisión de no privatizar el Mundial y respalda a Infantino

El presidente de la FBF, Fernando Costa, envió una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que fue compartida en las redes sociales de la entidad boliviana y en la que expresó su "reconocimiento por la decisión adoptada por el Consejo de la FIFA" respecto a no avanzar con la propuesta vinculada a la FFE.

"Resulta fundamental preservar la fortaleza institucional de la FIFA y mantener un modelo de gestión que garantice transparencia, estabilidad y confianza para las 211 asociaciones miembro", señaló Costa.

Asimismo, remarcó que las decisiones que involucran el futuro de la FIFA "deben construirse sobre la base del consenso, el diálogo y el respeto a los principios estatutarios".

En ese marco, Costa ratificó la "confianza" de la FBF en el "liderazgo" de Infantino y "en la capacidad de la FIFA para continuar promoviendo un desarrollo equilibrado, solidario y sostenible del fútbol".

Costa también indicó que la FBF "ha experimentado de manera directa los beneficios del programa FIFA Forward" y otras iniciativas que han permitido a Bolivia fortalecer su "infraestructura deportiva", ampliar sus "programas de desarrollo" y consolidar "proyectos estratégicos" para el crecimiento del fútbol.

Infantino ha estado en el ojo del huracán después de que la FIFA abriera un proceso, al que posteriormente renunció, para privatizar un parte de la gestión de los mundiales.

La FIFA anunció su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol.

El proyecto recibió posteriormente la negativa de la UEFA y de otras confederaciones y la semana pasada Infantino anunció en un comunicado que la entidad desistía de su intención de crear dicha filial después de "escuchar atentamente a todas las partes".

Pese a la retirada de la propuesta son varias las confederaciones que se han posicionado en contra de que Infantino siga al frente de la FIFA, mientras otras como la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), entre otras, hay manifestado su apoyo al dirigente.