Giráldez: “Creo que llegamos preparados, ahora LaLiga nos dirá la verdad”

“Sabíamos que era un partido muy exigente contra un rival de Liga de Campeones. Creo que el equipo ha ido de menos a más a lo largo del partido. En los primeros 20 o 25 minutos nos ha costado muchísimo, ahí el rival ha sido muy superior porque no nos ajustamos bien en la presión, ellos han ido a un ritmo muy alto y no éramos capaces de salir”, apuntó.

“Luego -continuó el preparador gallego- el equipo se ha ido asentando y en la segunda parte hemos sido, probablemente, mejores que el rival, nos hemos encontrado con ese robo alto que nos ha permitido empatar el partido. El equipo ha demostrado ganas de ganarlo a pesar de ser un amistoso”.

Giráldez entiende que “no se pueden sacar conclusiones reales” de los partidos veraniegos, pero cree que sus jugadores llegarán al debut liguero preparados tanto “física como mentalmente”.

Finalmente, el preparador celeste confirmó que el delantero valenciano Hugo González, máximo goleador del Celta Fortuna la pasada temporada, tendrá ficha con el primer equipo.

“Estamos muy contentos de que haya derribado la puerta del primer equipo a base de trabajo, de evolución, de goles, no solo durante la pretemporada si no la temporada pasada”, sentenció.