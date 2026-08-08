Jose Mourinho: "Los pequeños errores que se acumulan en estos partidos son buenos para mí"

"Más importante que hacer todo bien es hacer algunas cosas mal, que me permiten pensar en conjunto, analizarlas y mejorar. En un partido de Liga, si estás ganando 2-1, no haces un pase vertical, no pierdes el balón y no terminas el partido con una falta peligrosa, tienes que saber lo que tienes que hacer. Los pequeños errores que se acumulan en estos partidos son buenos para mí", explicó, en declaraciones a Real Madrid TV, Mourinho.
"Me gustó más el primer que el segundo tiempo, no me sorprende. El primer tiempo es un equipo que llevamos ya trabajando, más conexión entre los jugadores, muy buen control del partido. Segundo tiempo, entra Vini, entra Bernardo, que tienen un par de días de entrenamiento, hemos cambiado de posición a Endrick, hemos perdido un poco la organización de juego", comentó.
Además, tuvo palabras de agradecimiento para el Ferencvaros, que ha interrumpido su temporada para celebrar este encuentro. "Agradecer a Ferencvaros este entrenamiento, muy bueno. Ellos tienen cinco partidos de Europa League ya jugados, con un par más de campeonato, una intensidad de juego alta y bien", apuntó.
En la segunda mitad, el portugués dio entrada al brasileño Vinicius, recién renovado hasta 2032, e hizo debutar a su compatriota Bernardo Silva.
"La renovación es alegría para él y para todos nosotros. Poco entrenamiento, él y Bernardo. Son jugadores que entran al partido ya cansados. No esperaba que cogiese el balón 50 metros e hiciera gol, es un proceso. El miércoles estarán mejor que hoy, y el domingo todavía mejor", pronosticó, en referencia al brasileño.
Sobre Bernardo Silva, no dudó en reconocer su falta de forma: "Bernardo es muy importante, pero el pobre es otro que ha tenido vacaciones. Le hace bien a la cabeza no hacer nada durante el período de vacaciones. Se ha presentado en una forma física bastante inferior y tiene que crecer, pero es un jugador tremendo que nos da salida de balón".
"Durante el partido he entendido que le estaba faltando fuerza física, y meto a Cestero para dar un poco más de estabilidad. Es un jugador que hace tres o cuatro posiciones, y nosotros queremos una plantilla corta, 20 jugadores más los lesionados que tenemos por algún tiempo, necesitamos de algún jugador que pueda jugar en diferentes posiciones", terminó.