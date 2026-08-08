Kang in Lee: “Vengo a ganar, estoy con muchas ganas y ambición”

“Vengo a ganar y sobre todo a ayudar al equipo, porque en el fútbol eso es lo más importante. Voy a dar el 120 por ciento para ayudar al equipo hasta el último día que esté aquí", valoró en rueda de prensa en Seúl, según recogen los canales oficiales del Atlético de Madrid.

“Estoy muy ilusionado por poder empezar, con muchas ganas de conseguir cosas importantes con mis compañeros y con mucha ambición”, añadió el futbolista, que se ha incorporado a la dinámica del equipo desde este jueves, ya en Corea del Sur.

Kang in Lee resaltó que el Atlético “es un club muy grande, muy familiar y muy unido”.

“Eso es lo que quería", dijo el centrocampista ofensivo, que ya espera el encuentro con su afición: “Tengo muchas ganas de conocer a los aficionados rojiblancos. Desde pequeño sé que es la mejor afición del mundo. Voy a trabajar duro para que vean que siempre estoy con el equipo. Soy un jugador con mucha pasión, que puedo ayudar al equipo y darle muchas alegrías”.