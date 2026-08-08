La Conmebol lamenta "profundamente" la muerte de Jorge Messi

"La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz", publicó en X el ente regulador del fútbol suramericano, que tiene su sede en la ciudad paraguaya de Luque (centro).

Igualmente, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, expresó en X sus condolencias a Lionel Messi y su familia y aseguró que "toda la familia del fútbol sudamericano" está con el argentino.

"Querido Leo, que el cariño de tu familia, tus amigos y de todos los que te queremos pueda acompañarte y darte fuerza ante esta enorme pérdida", dijo el dirigente.

También se sumaron con mensajes de solidaridad la Liga Profesional de Fútbol, dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el club Newell's Old Boys de Rosario, donde Messi inició su carrera, y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Jorge Horacio Messi nació en 1958 en Rosario, la misma urbe de la provincia de Santa Fe donde murió en las primeras horas de este sábado, según informó el sanatorio Centro, clínica en la que había sido ingresado por las derivaciones de una larga enfermedad.

El empresario fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.