La federación peruana ratifica suspensión de un año a entrenador argentino del Cienciano

El organismo declaró infundada la apelación presentada por Melgarejo y confirmó en todos sus extremos la decisión que le impide participar durante doce meses en todas las competiciones organizadas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana.

La resolución también reiteró que el estratega tendrá que pagar una multa de 110.000 soles o 32.500 dólares.

El pasado 17 de julio, la Comisión Disciplinaria de la FPF suspendió al estratega por un año de todas las competiciones profesionales peruanas tras haber declarado que la Copa de la Liga, un torneo paralelo a la Liga 1 nacional, es una "mierda".

Melgarejo emitió sus duras declaraciones luego de que el Cienciano fuera eliminado el pasado 10 de julio de la Copa de la Liga, tras perder como local por 3-2 ante el ADT.

"La verdad, no nos gusta perder, el equipo dio lo máximo. Pero, por otro lado, feliz por salir de esta copa de mierda, que a la Federación se le ocurre hacer", declaró al término de ese partido.

Posteriormente, el entrenador pidió disculpas a la FPF y a los encargados del torneo por sus afirmaciones y señaló que "no fueron las declaraciones apropiadas en el momento".

El pasado 3 de agosto agregó que esperaba que su apelación fuera "escuchada" por la FPF e indicó que estaba "arrepentido", aunque sostuvo que tampoco ha "matado a nadie para recibir una sanción de esta magnitud".

El diario deportivo Depor aseguró este sábado que el entrenador ha decidido llevar su caso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), ante el cual estará representado por el abogado español Juan de Dios Crespo, quien es reconocido por haber defendió ante esa instancia al astro argentino Lionel Messi y al delantero nacional Paolo Guerrero.

Con Melgarejo en el banquillo, Cienciano eliminó el pasado 29 de julio de la Copa Sudamericana al Lanús argentino, el campeón defensor al que goleó por 4-0, y avanzó a los octavos de final del torneo, en la cual se encontrará con Botagofo.

En el torneo local, el equipo cusqueño recibe indicaciones desde el banquillo del asistente técnico argentino Cristian Ruggeri.