Larcamón anticipa refuerzos "en breve" tras las dudas defensivas del Real Sporting

Así lo aseguró en una comparecencia posterior a la derrota por 2-4 ante el Valladolid en el último amistoso de pretemporada disputado, a puerta cerrada, en El Molinón.

Precisamente sobre la fase defensiva, Larcamón reconoció que es "uno de los aspectos que más margen de mejora requiere", al advertir que la falta de control en esa faceta "lastima mucho" al equipo ante las exigencias de la categoría.

El preparador rojiblanco defendió, no obstante, que del partido se extraen "conclusiones tanto positivas como negativas", al asegurar que el equipo debe quedarse "con los dos" tramos mostrados, tras una primera media hora en la que el Sporting llegó a tener una ocasión clara para encaminar el 3-0, truncada por una jugada aislada en el cierre del primer tiempo que revirtió el desarrollo del encuentro.

Larcamón atribuyó parte del bajón en la segunda mitad al plan trazado para el partido, centrado en que "muchos de los futbolistas completaran los 90 minutos", lo que dejó al equipo sin recambios frescos tras las molestias físicas de varios jugadores que fueron preservados.

Preguntado por el sistema de juego, el técnico descartó cerrarse a una única estructura y avanzó que, más allá de la línea de tres centrales empleada hasta ahora, el equipo también "trabaja variantes con línea de cuatro mediante la inserción de alguno de los tres volantes".

"El lunes que viene esto va a ser una fiesta", proclamó Larcamón, quien pidió confianza a la afición con miras al debut liguero ante el Sabadell en El Molinón y reclamó una sinergia entre equipo y grada para afrontar una temporada "muy exigente y muy larga".

En cuanto al partido, el Sporting se adelantó con un doblete del colombiano Juan Otero en apenas seis minutos. Sin embargo, el Valladolid recortó distancias en la última acción previa al descanso al convertir Alejo una pena máxima.

En el segundo tiempo, en apenas un lapso de cuatro minutos superada la hora de encuentro, el conjunto visitante anotó tres goles de forma consecutiva aprovechando el peor tramo de los rojiblancos en el encuentro.

Igualó primero Yeray, remontó Tomeo, ambos con disparos de media distancia desde fuera del área, y cerró el triunfo Latasa, en una acción en la que se revolvió ante tres defensores.