Los Galaxy incorporan al español Sergi Roberto

El acuerdo incluye una opción para la temporada 2028-2029 de la MLS y está pendiente de que Sergi Roberto reciba su visado P-1, anunció Los Ángeles Galaxy.

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“Sergi aporta una combinación de liderazgo, calidad técnica, inteligencia táctica y experiencia ganadora que pocos jugadores tienen”, afirmó Will Kuntz, gerente general de LA Galaxy.

“Ha sido un miembro clave de algunos de los mejores equipos de su generación y entiende no solo lo que se necesita para ganar, sino también lo que significa formar parte de un equipo ganador. El carácter de Sergi, su versatilidad posicional y su liderazgo serán invaluables, y estamos entusiasmados de darle la bienvenida a él y a su familia a LA Galaxy”, añadió.

Sergi Roberto, de 34 años, llega tras dos campañas en la Serie A italiana con el Como 1907, en las que sumó un gol y una asistencia en 37 partidos en todas las competiciones.

Se incorporó al club italiano en agosto de 2024, tras su ascenso a la Serie A, y contribuyó a que el Como terminara entre los 10 primeros en su regreso a la máxima categoría.

Antes de su etapa en el Como, Sergi Roberto pasó toda su carrera profesional en el FC Barcelona, al entrar en la Masía a los 14 años.