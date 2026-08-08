Murió Jorge Messi: El adiós de Newell’s al papá de Lionel Messi

Jorge Messi murió hoy en la ciudad de Rosario. El padre de Lionel Messi sufría una dura enfermedad y partió a la eternidad a los 68 años. Newell’s Old Boys, club en el que jugó el capitán de la selección argentina en la niñez, publicó una emotiva despedida . “Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, escribió la Lepra.

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“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, posteó la institución rosarina en las redes sociales.

“Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”, comentó Newell’s, que tuvo a Lionel Messi antes de la partida al Barcelona de España.

“La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso.”, finalizó el Rojinegro, enviando fuerzas a la familia de Lionel, que no había asistido al Mundial 2026 por el estado de salud de Jorge Messi.

Murió Jorge Messi: El mensaje de Newell’s al padre de Lionel Messi