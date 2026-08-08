Fútbol Internacional
08 de agosto de 2026 a la - 12:21

Murió Jorge Messi: El adiós de Newell’s al papá de Lionel Messi

El posteo de Newell's por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.
El posteo de Newell's por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.@Newells

Newell’s Old Boys despidió a Jorge Messi, quien falleció hoy a los 68 años. El padre de Lionel Messi es un reconocido hincha de la Lepra.

Por ABC Color

Jorge Messi murió hoy en la ciudad de Rosario. El padre de Lionel Messi sufría una dura enfermedad y partió a la eternidad a los 68 años. Newell’s Old Boys, club en el que jugó el capitán de la selección argentina en la niñez, publicó una emotiva despedida . “Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi”, escribió la Lepra.

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“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, posteó la institución rosarina en las redes sociales.

Lionel Messi (i) junto a su madre Celia Cuccittini y su padre Jorge Messi.
Lionel Messi (i) junto a su madre Celia Cuccittini y su padre Jorge Messi.

“Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”, comentó Newell’s, que tuvo a Lionel Messi antes de la partida al Barcelona de España.

“La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso.”, finalizó el Rojinegro, enviando fuerzas a la familia de Lionel, que no había asistido al Mundial 2026 por el estado de salud de Jorge Messi.

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