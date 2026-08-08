Suspendido el Montevideo City-Peñarol por problemas en la red lumínica del estadio

Previsto para las 18:30 hora local (21:30 GMT), el duelo primero fue demorado porque se apagaron las luces ubicadas en las torres que iluminan el campo de juego.

Y aunque más tarde se encendieron nuevamente, volvieron a apagarse y a prenderse en diversas oportunidades, lo que llevó a que se tomara la decisión de suspender el juego.

Por el momento, las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol no informaron sobre la fecha en la que se llevará a cabo el encuentro, aunque es un hecho que no será en las próximas dos semanas, debido a que Montevideo City Torque se enfrentará el 12 y el 19 de agosto al argentino Tigre por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La primera fecha del Torneo Clausura uruguayo comenzó este viernes con el empate 1-1 entre Cerro Largo y Juventud gracias a los tantos de Axel Pandiani para el local y de Gastón Pereiro para el visitante.

Este sábado, Central Español derrotó por 1-0 a Progreso con un gol de Isaac Méndez y Liverpool venció por la mínima a Albion con una anotación de Thiago Brizuela.

El domingo, Danubio recibirá a Cerro, Wanderers visitará a Defensor Sporting y Nacional se enfrentará a Boston River.

Para ese partido, el Tricolor seguirá sin poder contar con el lesionado Sebastián Coates y tampoco tendrá al suspendido Maximiliano Gómez, la gran figura del equipo. Su lugar será ocupado por Tiziano Correa o por Pavel Núñez.

El lunes, el juego Deportivo Maldonado-Racing cerrará la actividad y dará paso a la segunda fecha, aunque con el duelo Montevideo City Torque-Peñarol pendiente.