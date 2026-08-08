Video: Alex Arce, dos goles en la victoria del Independiente Rivadavia

El Independiente Rivadavia prolongó su gran campaña en esta temporada y venció por 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto con un doblete del artillero paraguayo Alex Arce (minuto 71’, de penal, y 79’), mientras que Gabriel Alanis (88’) achicó cifras para el conjunto cordobés.

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La victoria deja a la Lepra mendocina en el tercer puesto del Grupo B, pero primero en la tabla anual, que incluye el torneo Apertura, mientras el azulado empieza a preparar el partido del martes próximo contra Fluminense por los octavos de final de la Libertadores, con choque de ida en Río de Janeiro.

💥 ¡Siempre está el goleador! Alex Arce, de penal, pone el 1-0 para @CSIRoficial pic.twitter.com/kipDOloR3q — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 8, 2026

Además de Arce, quien portó el brazalete de capitán y tuvo oportunidades de aumentar su cosecha goleadora, el Independiente contó en sus filas con el también paraguayo José Ignacio Florentín.

⚽️ ¡Doblete del goleador! Con un derechazo imparable, Arce marcó el 2-0 de @CSIRoficial pic.twitter.com/QZ7xt2Qvxf — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 8, 2026

El zaguero Iván Villalba estuvo entre los suplentes, pero no ingresó.