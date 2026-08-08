Video: Alex Arce, dos goles en la victoria del Independiente Rivadavia

El Independiente Rivadavia prolongó su gran campaña en esta temporada y venció por 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto con un doblete del artillero paraguayo Alex Arce (minuto 71’, de penal, y 79’), mientras que Gabriel Alanis (88’) achicó cifras para el conjunto cordobés.
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La victoria deja a la Lepra mendocina en el tercer puesto del Grupo B, pero primero en la tabla anual, que incluye el torneo Apertura, mientras el azulado empieza a preparar el partido del martes próximo contra Fluminense por los octavos de final de la Libertadores, con choque de ida en Río de Janeiro.
Además de Arce, quien portó el brazalete de capitán y tuvo oportunidades de aumentar su cosecha goleadora, el Independiente contó en sus filas con el también paraguayo José Ignacio Florentín.
El zaguero Iván Villalba estuvo entre los suplentes, pero no ingresó.