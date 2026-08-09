0-2. México retiene el título sub'20 de la Concacaf tras vencer a Estados Unidos

Cristóbal Alfaro convirtió los dos goles para darle a México el triunfo, luego de haberse clasificado previamente a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y a la Copa Mundial del próximo año.

Los mexicanos salieron a presionar en su estadio, el Azteca, y en el minuto 3 estuvieron cerca de tomar ventaja con una llegada al área de Hugo Camberos, quien remató por encima del arco.

Estados Unidos hizo ajustes, emparejó las acciones y provocó una lucha de iguales en mitad de la cancha.

En el minuto 28, México se fue adelante. En una jugada a balón parado, Alfaro aceptó un servicio y, de cabeza, venció al guardameta Kayne Rizvanovich, el 0-1.

Estados Unidos quedó con un hombre menos en la cancha en el 44, cuando el defensa Chris Applewhite fue expulsado en una polémica decisión, luego de una falta sobre Camberos.

En el segundo tiempo, aunque presionó poco, México tuvo el balón y en el minuto 69 amplió la diferencia con un gol de cabeza de Alfaro en un error Rizvanovich, quien dejó un balón suelto en el área, el 0-2.

Después de eso, Estados Unidos hizo poco y los mexicanos, con el título en su bolsa, tampoco presionaron.

0. Estados Unidos: Kayne Rizvanocich; Rubén Ramos, Josh Torquato (Tristan Brown.69), Braden Dunham, Chris Applewhite; Colin Guske, Cooper Sánchez, Javaun Mussenden (Alexander Shaw m.79), Jaidyn Contreras; Din Klapija, Xantiago Oyharcabal (Brandon Dayes m.45+3).

2. México: Juan Liceaga; Cristóbal Alfaro, Yohan Orozco (Edwin Soto m.75), Carlos Hernández, Juan Echilvestre; Henrique Simeone (Diego Covarrubias m.85), Santiago Sandoval, Samir Inda, Juan Sigala (Luis Gómez m.75); Diego Ramírez (Francisco Valenzuela m.61), Hugo Camberos (Luis Gamboa m.61).

Goles: 0-1, m.38: Cristóbal Alfaro; 0-2, m.69: Cristóbal Alfaro.

Árbitro: Adonis Carrasco, de República Dominicana. Amonestó a Cooper Sánchez, Alexander Shaw, Tristan Brown; Hugo Camberos y Edwin Soto. Expulsó a Chris Applewthie.

Incidencias: partido de la final del torneo sub'20 de la Concacaf jugado ante más de 50.000 aficionados en el estadio Azteca de la Ciudad de México.