¡Atención Cerro Porteño!: Palmeiras empató sin goles ante Inter de Porto Alegre

Un dominio sin puntería en Porto Alegre

En el marco de la vigésima segunda jornada del Campeonato Brasileño, Palmeiras visitó al Internacional con la misión de estirar su ventaja en lo más alto de la tabla. Pese a dominar la posesión del balón durante todo el desarrollo del encuentro, al Verdão le faltó la precisión necesaria en los metros finales para traducir ese control en goles.

Dentro del planteo inicial, la presencia de los paraguayos Ramón Sosa y Maurício Magalhães Prado se extendió hasta el minuto 58, momento en el que el cuerpo técnico decidió mover el banco para buscar mayor peso ofensivo con Juan Manuel “Flaco” López y Vitor Roque. El capitán Gustavo Gómez no fue parte de la convocatoria por una lesión en el muslo derecho.

El regreso de Vítor Roque y la apuesta del “Flaco” López

Para destrabar el cero, el entrenador portugués Abel Ferreira mandó al terreno de juego al argentino José Manuel ‘Flaco’ López y al brasileño Vítor Roque. Sin embargo, la dupla ofensiva que tantas alegrías le dio al equipo en la primera mitad de la temporada esta vez no rindió frutos.

El flojo funcionamiento de los ingresos estuvo marcado, en gran medida, por la falta de ritmo futbolístico de Vítor Roque, quien regresaba a las canchas tras superar una larga inactividad por lesión que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego por varios meses. Del otro lado, el Internacional festejó el empate, ya que logró frenar su mala racha de derrotas y salir momentáneamente de la zona de descenso.

La cima a salvo y la mira puesta en Cerro Porteño

Con este resultado, Palmeiras se afianza en lo más alto de la tabla con 48 puntos, sacándole una ventaja de 6 unidades a su más cercano perseguidor, el Flamengo, que recortó distancia en segundo turno con su triunfo de local por 2-0 sobre Vitória, con las anotaciones del chileno Erick Pulgar y Bruno Henrique.

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Sin tiempo para lamentos por la falta de eficacia, el Verdão ya dio vuelta la página y concentra toda su atención en el plano internacional. El próximo desafío será este miércoles a las 19:00 en el estadio Allianz Parque, donde recibirá a Cerro Porteño en el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores.