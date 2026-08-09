Eusebio Ayala celebra con éxito la XVI edición de la Fiesta Nacional del Chipá en homenaje a Luis Alberto del Paraná

La fiesta reúne a familias, visitantes, emprendedores, productores, músicos y artistas en una jornada que busca mantener viva la identidad cultural de la ciudad Eusebio Ayala, conocida por su tradición chipera.

Uno de los momentos destacados de la celebración fueron las presentaciones de varios grupos de danza, que rindieron homenaje a Luis Alberto del Paraná mediante impecables coreografías, recordando el legado de uno de los grandes referentes de la música paraguaya.

También se realizó una emotiva recordación a Idalina Quintana, una antigua chipera de la ciudad, como reconocimiento a su aporte y al legado de las mujeres que durante generaciones contribuyeron a mantener viva la tradición del chipá.

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4Treintaydos y Pu Rory se consagran ganadores del Chipá Argolla 2026

El grupo 4Treintaydos, de Itauguá, se consagró esta noche como ganador del Chipá Argolla de Oro 2026, durante la competencia celebrada en la Plaza Independencia de Eusebio Ayala, en el marco de la XVI edición de la Fiesta Nacional del Chipá.

La agrupación itaugüeña se destacó con su presentación y recibió el máximo reconocimiento de la competencia, llevándose el trofeo Chipá Argolla de Oro 2026.

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En tanto, la Banda Folclórica Pu Rory, de Asunción, obtuvo el Chipá Argolla de Plata, tras una destacada presentación ante el público.

El Chipá Argolla es una competencia que busca reconocer el talento artístico y promover las expresiones culturales y musicales que forman parte de la identidad paraguaya.

La premiación se realizó ante un gran número de familias y visitantes que llegaron hasta la Plaza Independencia para disfrutar de una noche cargada de música, tradición y cultura, como parte de esta gran fiesta nacional.

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El sabor del chipá y la producción local

La gastronomía también fue la protagonista de la jornada, con degustación de chipá y la participación de tradicionales chiperías de la ciudad: María Ana, Juan Ramón Ayala, Santa Rosa, Santo Domingo, Chipería Leticia y la conocida Ña Nena.

Los visitantes pudieron además recorrer la Expo de Emprendedores, donde se ofrecieron productos de diferentes rubros, mostrando el trabajo y la creatividad de productores y emprendedores locales.

El programa incluyó igualmente las presentaciones del Coro Niños Mártires de Acosta Ñu, Barrero Poty, Estudio Ballet Yrasema, Elenco Jukyresa Jeroky, Academia Yvaga Rape Pasión Musical, Cautivando y Melodías de Mi Tierra.

Durante la jornada también se realizaron homenajes por los 90 años de la Escuela Alberdi.

De esta manera con música, danza, gastronomía y emotivos reconocimientos Eusebio Ayala celebra una nueva edición de su Fiesta Nacional del Chipá, convirtiendo la plaza en un punto de encuentro para preservar y transmitir parte de la identidad cultural de la ciudad.