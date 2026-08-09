2-0. Gabri Veiga marca en el triunfo del Oporto sobre el Alverca de Vini Jr.

Los 'dragones' abrieron el marcador en el minuto nueve por una diana de penalti de André Silva, exdelantero del Sevilla y de la Real Sociedad.

Silva se despidió esta temporada del Elche y es una de las nuevas incorporaciones del Oporto, equipo donde se formó y debutó como profesional y al que regresa nueve años después.

Con el Alverca acercándose cada vez más a la portería rival, el campeón portugués logró su segundo tanto, de nuevo de penalti, esta vez transformado por Veiga.

El centrocampista gallego, ex del Celta de Vigo, comienza con buen pie su segunda Liga Portugal con los blanquiazules, tras haber sido una pieza clave para el técnico Francesco Farioli en la conquista del título de campeón.

Esta jornada inaugural también permitió a Farioli dar minutos al central argentino Nehuén Pérez, que se perdió prácticamente toda la campaña anterior por lesión, mientras que su compatriota Alan Varela fue titular, pero fue sustituido en la segunda parte.