2-2. El Benfica empata con el Académico a pesar de la gran actuación de Prestianni

El primer tanto de los del técnico Marco Silva -que tomó las riendas tras la marcha de José Mourinho al Real Madrid-, fue anotado en el minuto 10, cuando un pase largo y preciso de Prestianni llegó hacia el griego Vangelis Pavlidis, quien lo amortiguó con el pecho y remató de primeras para abrir el marcador.

El extremo 'albiceleste' lideró a un Benfica que se mostró arrollador en ataque, pero que pecó de falta de acierto, y, en el 55', el recién ascendido Académico de Viseu empató con un cabezazo de Rúben Pereira tras un saque de esquina.

Gianluca Prestianni restableció la ventaja para los suyos en el 58', cuando regateó a un rival por la izquierda, se adentró en el área y, con un disparo picado, metió el balón en el fondo de la red.

No obstante, los visitantes respondieron diez minutos después gracias al brasileño André Clóvis, que finalizó de primeras un centro procedente de la derecha para el 2-2 final.

El encuentro se disputó con las gradas de Da Luz vacías, pues el Benfica fue sancionado por el uso de material pirotécnico por parte de sus seguidores en varios momentos de la temporada 22/23.

Ante el castigo, el club habilitó un espacio en las inmediaciones del estadio con pantallas para que los aficionados pudieran seguir el partido, donde se congregaron miles de 'benfiquistas'.