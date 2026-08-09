Bolívar exige investigar "actos de racismo" contra colombiano Asprilla en liga boliviana

En un comunicado, la Academia de La Paz denunció que "durante el encuentro disputado frente al Club Aurora en el estadio Félix Capriles" el sábado "se registraron lamentables actos de racismo y discriminación", ante lo cual, expresó su condena "firme y categórica".

El Bolívar sostuvo que "este tipo de conductas atentan contra los valores del deporte y no tienen lugar en el fútbol ni en nuestra sociedad".

"En este sentido, exigimos a los órganos disciplinarios y a la Federación Boliviana de Fútbol una investigación exhaustiva de los hechos y la aplicación rigurosa de las sanciones ejemplificadoras que contempla la normativa vigente", indicó el club celeste.

También exhortó a "todos los actores del fútbol boliviano" a unir esfuerzos para "erradicar definitivamente cualquier manifestación de odio" de los escenarios deportivos del país y que se garantice "espacios de respeto, integración y convivencia".

El partido se disputó el sábado en la noche en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba, por la decimocuarta fecha del principal torneo de la División Profesional boliviana.

En cortes de video difundidos por medios locales y en las redes sociales, se muestra que alrededor del minuto 59, el árbitro Dilio Rodríguez activó el protocolo antirracismo ante insultos de algunos hinchas del Aurora contra Asprilla, que acababa de anotar un doblete y el cuarto gol para los celestes.

El partido se paralizó por unos minutos y, según la prensa deportiva local, incluso hubo dos advertencias por altavoces para que la hinchada cese los insultos.

Finalmente, en el minuto 63, el técnico del Bolívar, el colombiano Alejandro Restrepo, decidió cambiar a Asprilla por el uruguayo Martín Cauteruccio.

El encuentro finalizó con un marcador 2-4 a favor de la Academia paceña, que subió al segundo lugar de la tabla con las mismas 27 unidades que su rival tradicional, The Strongest, pero con mejor diferencia de goles.

El Aurora va cuarto con 22 unidades y por ahora lidera el torneo con 30 puntos el Always Ready, que en las próximas horas se enfrentará al GV San José, dentro de la fecha 14.