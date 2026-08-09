Cruz Azul mantiene el pleno y se jugará el pase a cuartos contra el Fire de Lewandowski

Tras estrenarse con victoria 1-0 contra el Philadelphia Union, Cruz Azul se adelantó en Nueva York a los 35 minutos con un golazo del argentino Agustín Palavecino desde la frontal del área.

El New York City igualó al borde del descanso gracias a un cabezazo de Max Murray en una acción a balón parado, pero Cruz Azul retomó ventaja en el 78 de la mano de otro jugador argentino, José Paradela.

Su diana, a pase del mexicano Carlos Rodríguez, permitió al conjunto de Ciudad de México llegar a la última jornada, cuando se medirá con el Chicago Fire, con muchas opciones de plantarse en cuartos de final.

Será un cruce de alto voltaje en el SeatGeek Stadium de Chicago, contra un Fire que también suma el pleno de victorias tras ganar a Necaxa y a Santos Laguna.

El conjunto de Chicago sufrió contra Santos Laguna en casa, pero logró una gran remontada para imponerse por 3-1.

El argentino Ezequiel Bullaude dio ventaja a Santos Laguna a los 20 minutos, pero el Fire remontó en los últimos veinte.

El danés Philip Zinckernagel igualó en el 72 y dos goles en el tiempo añadido entregaron los tres puntos al equipo de Gregg Berhalter. El finlandés Robin Lod anotó el 1-1 en el 90 y Robert Lewandowski puso la guinda en el 92 para celebrar su tercer gol con la camiseta del Fire.