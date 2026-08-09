El argentino Rubén Botta se estrena en Nacional con un golazo que no evita la derrota

El exjugador de Talleres, Defensa y Justicia, Colón, Inter de Milán y Pachuca -entre otros equipos- comenzó el juego en el banquillo e ingresó para el comienzo del segundo tiempo el lugar de su compatriota Bruno Zuculini.

A los 51 minutos, Botta abrió el marcador con un potente disparo desde afuera del área que dejó sin opciones al portero Bruno Antúnez y de inmediato fue abrazado por sus nuevos compañeros.

Sin embargo, la alegría le duró poco a Nacional, porque Boston River igualó el juego a los 57 minutos gracias a un tanto en propia portería de Maximiliano Silvera y se llevó la victoria tras un gol de Facundo Muñoa a los 65.

Este resultado profundizó aún más la crisis del Tricolor, que en esta temporada perdió la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, cayó en el Clásico de un Torneo Apertura en el que acabó séptimo, despidió al entrenador Jadson Viera y contrató a Jorge Bava.

Además, quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos, fue apeado de la Copa Sudamericana por el argentino Tigre en los dieciseisavos de final y no pudo acceder a la final del Torneo Intermedio.

Séptimo en la Tabla Anual acumulada y a ocho puntos del líder con un encuentro más jugado, conquistar el Clausura es la única opción que Nacional tiene para retener el título de campeón uruguayo y en esta jornada comenzó su camino por dicho certamen de la peor manera posible.

Esta situación llevó a que la parcialidad del Tricolor se mostrara muy enojada con la actuación de los jugadores.

El próximo fin de semana, Nacional visitará a Racing por la segunda fecha del Clausura buscando puntos fundamentales no solo para luchar por dicho torneo, sino también para trepar en la Tabla Anual, que otorga boletos a las copas internacionales de 2027.