El Guadalajara, del español Antonio Contreras, suma segunda victoria en Apertura femenino

Los tantos de la Chivas los consiguieron Jasmine Casarez, Joseline Montoya, Alicia Cervantes y Denise Castro; por el Puebla marcó la estadounidense Brina Micheels.

Guadalajara dominó a placer el juego desde el inicio.

Abrió el marcador al minuto 20 gracias a un potente disparo de pierna derecha de Casarez, quien le pegó al balón desde fuera del área para superar el lance de la guardameta.

Al 41, el visitante anotó el 0-2 en una jugada por izquierda, Joseline Montoya recibió el esférico y ante la marca metió un disparo cruzado que entró al segundo poste de la portería rival.

En el segundo tiempo las Chivas mantuvieron el dominio y consiguieron el 0-3 al 62, en un tiro libre raso que ejecutó Alicia Cervantes al momento del salto de la barrera, en un baló al que la portera ya no alcanzó a reaccionar.

El 0-4 llegó al 83, en un centro desde la derecha que remató Denise Castro a la red.

Con el partido definido llegó el 1-4 al 88 gracias a un remate de Brina Micheels.

Cerró la actividad de este día el triunfo del San Luis 2-1 sobre el Tijuana.

El conjunto local marcó por conducto de la venezolana Enyerliannys Higuera, de penalti, y Rebeca Contreras; por Tijuana anotó la jamaiquina Trudi Sudan.

La segunda jornada arrancó el pasado viernes con el empate 1-1 entre el Atlas y el Pachuca, partido en el que el local se puso al frente con tanto de Noemi Villalobos, el empate lo consiguió la seleccionada nacional Charlyn Corral.

El sábado los reflectores los acaparó la goleada que el campeón América, que dirige el español Angel Villacampa, le encajó por 10-0 al Cruz Azul en partido realizado en el Estadio Azteca, que registró una entrada de más de 17.000 espectadores.

La tormenta de goles de las Águilas la forjaron Gabriela García, Scarlett Camberos, doblete de la brasileña Geyse, Kimberly Rodríguez, dos tantos de Angelique Saldivar, doblete de la brasileña Priscila da Silva y un tanto de la española Irene Guerrero.

En la historia de la liga femenina del fútbol mexicano, que data del 2017, el América ha propinado las tres mayores goleadas; en el Clausura 2018 le ganó 12-1 al Morelia, en el Apertura 2025 apabulló 11-0 al Querétaro y ahora superó por 10-0 al Cruz Azul.

En otro partido, el Monterrey derrotó 3-1 al Atlante con tantos de Diana García, de la española Lucía García y de la costarricense Valeria del Campo; por el visitante descontó Ricshya Rossandra.

También el sábado, los Pumas UNAM, en el que juega la española Andrea Pereira, venció 1-2 al Necaxa, y el Santos Laguna superó 1-2 al Querétaro.

La segunda jornada del Apertura continuará este lunes.

En duelo de equipos con entrenadores españoles, el Toluca, de José Alberto Toril, recibirá al Juárez FC, que tiene en el banco a Oscar Fernández, y el Tigres UANL visitará al León.