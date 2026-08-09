Lucas Digne cambia el Aston Villa por el PSG tres días antes de la Supercopa de Europa

"Me siento muy honrado de poder regresar al Paris Saint-Germain después de la fantástica etapa que viví aquí hace más de diez años. Estoy especialmente impresionado por la evolución que ha experimentado el club en los últimos años. Tengo muchas ganas de comenzar este nuevo capítulo y de poner toda mi experiencia al servicio del equipo", declaró a los medios del PSG.

Digne, de 33 años, firma con el PSG por tres temporadas, hasta junio de 2029. Llegó al Aston Villa en el mercado invernal de 2022 desde el Everton, y ha disputado 182 partidos con los villanos, en los que ha sumado cuatro goles y 24 asistencias.

"Digne fue una parte clave del equipo que ganó la Liga Europa la pasada temporada antes de ayudar a Francia a llegar a las semifinales del Mundial 2026. Un profesional consumado, tenido en alta consideración por compañeros y trabajadores, deja el Aston Villa con los mejores deseos de todos en el club", escribió el equipo inglés a modo de despedida.

Digne perteneció al PSG entre 2013 y 2016, si bien la última temporada jugó cedido en la Roma. Con el equipo que ahora entrena Luis Enrique disputó 44 encuentros, en los que repartió 5 asistencias y ganó dos ligas francesas, una Copa de Francia y dos Copas de la Liga, entre otros trofeos.

Internacional con Francia, con su selección ha participado en 64 encuentros. Ganó el Mundial sub-20 y la Liga de Naciones en 2021, y fue finalista de la Eurocopa 2016.

El Aston Villa y el PSG se verán las caras el próximo miércoles 12 de agosto (21.00 CEST) en el Red Bull Arena de Salzburgo (Austria) como vigentes campeones de las dos principales competiciones continentales para dirimir el título de la Supercopa de Europa.