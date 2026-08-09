Lucas Digne vuelve al París Saint-Germain por tres temporadas

Un regreso esperado a la capital francesa

El Paris Saint-Germain sacudió el mercado de fichajes este domingo al oficializar la contratación de Lucas Digne. El experimentado lateral internacional, procedente del Aston Villa, firmó un vínculo por las próximas tres temporadas con el club que domina Europa tras ganar las dos últimas ediciones de la Champions League.

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La noticia fue anunciada con entusiasmo por la institución a través de sus redes sociales: “El PSG está contento de anunciar el regreso de Lucas Digne”.

En sus primeras palabras tras estampar la firma, el defensor de 33 años expresó su admiración por el gigante galo: “El PSG está contento de anunciar el regreso de Lucas Digne” , escribió el club de la capital francesa en su cuenta de la red social X. “Estoy especialmente impresionado por la evolución que ha experimentado el club en los últimos años”, declaró Digne, citado en el comunicado del PSG. “Estoy deseando empezar este nuevo capítulo y poner toda mi experiencia al servicio del equipo”, señaló el jugador de 33 años.

Notre nouveau numéro 12 ! ❤️💙 pic.twitter.com/UYKiceieig — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2026

De promesa a trotamundos de elite

La historia de Digne con la camiseta parisina suma un nuevo capítulo tras una década de recorrido internacional. Formado en las inferiores del Lille, donde debutó como profesional en 2011, dio su primer gran salto en 2013 al fichar justamente por el PSG.

De retour à la maison. ❤️💙 pic.twitter.com/k9erNDBWpZ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2026

Tras dos temporadas en el Parque de los Príncipes y buscando mayor continuidad, inició un extenso periplo por el fútbol europeo que incluyó una cesión a la Roma (2015-2016), su paso por el FC Barcelona (2016-2018), su consolidación en la Premier League con el Everton (2018-2022) y, finalmente, su etapa en el Aston Villa (2022-2026), club con el que se consagró campeón de la Europa League el pasado mes de mayo.

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Ahora, Digne regresa a París para aportar jerarquía y competir sanamente en el lateral izquierdo, perfil donde parte teóricamente como alternativa al indiscutible portugués Nuno Mendes.

Mochila mundialista y ADN de los Bleus

El curriculum del defensor incluye una vasta experiencia con la selección de Francia, acumulando 64 presencias con los Bleus. Su última gran vitrina fue el Mundial de Norteamérica bajo las órdenes de Didier Deschamps.

Aunque comenzó el torneo relegado al banco de suplentes, su empuje le permitió ganarle el puesto a Théo Hernandez. Tras ser titular ante Irak en la fase de grupos, se adueñó de la banda izquierda hasta las semifinales. Sin embargo, su camino en el certamen mundialista tuvo un sabor agridulce: en aquella instancia decisiva frente a España, una infracción suya dentro del área sobre Lamine Yamal derivó en un penal que abrió la puerta al 2-0 definitivo a favor de los españoles.

Un mercado con acento francés

Con su llegada, Digne se afianza como el tercer fichaje del PSG en este mercado de pretemporada. El lateral se suma a las incorporaciones del joven arquero italiano Alessandro Longoni (18 años) y del talentoso mediocampista internacional francés Maghnes Akliouche, quien aterrizó en París procedente del Mónaco para potenciar un plantel que no se conforma con mandar en Europa.