Marruecos y Argelia sellan su billete para Brasil 2027, que completa la mitad del cartel

Además de Marruecos y Argelia, ya tienen su plaza en la cita universal Brasil, como anfitriona, Alemania, Dinamarca, España, Francia (Europa), Argentina, Colombia (Conmebol), Australia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Japón (Asia) y Nueva Zelanda (Oceanía). Faltan otros 16 nombres.

El conjunto marroquí, dirigido por el español Jorge Vilda, el técnico que dirigió a la Roja al título mundial en 2023 en Australia y Nueva Zelanda, venció por 2-1 a Sudáfrica en Rabat con goles de Sakina Ouzraoui y de Hanina Ait El Haj, de penalti.

Mientras tanto, el cuadro argelino se impuso por el mismo resultado a Costa de Marfil en Casablanca al remontar un gol en contra con dianas de Ines Khiri y Amira Braham.

Los otros dos cupos directos al Mundial por la Confederación Africana (CAF) saldrán de los otros dos cuartos de final, Camerún-Nigeria y Malaui-Ghana. Los cuatro perdedores se enfrentarán en dos eliminatorias de repesca el próximo jueves en busca de dos plazas para el torneo intercontinental clasificatorio para Brasil 2027.