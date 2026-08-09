Fútbol Internacional
09 de agosto de 2026 a la - 06:25

Marruecos y Argelia sellan su billete para Brasil 2027, que completa la mitad del cartel

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Madrid, 9 ago (EFE).- Marruecos y Argelia, clasificados para las semifinales de la Copa de África de Naciones, han asegurado su acceso al Mundial femenino Brasil 2027, que completa la mitad del cartel con 16 selecciones ya con el billete en el bolsillo.

Por EFE

Además de Marruecos y Argelia, ya tienen su plaza en la cita universal Brasil, como anfitriona, Alemania, Dinamarca, España, Francia (Europa), Argentina, Colombia (Conmebol), Australia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Japón (Asia) y Nueva Zelanda (Oceanía). Faltan otros 16 nombres.

El conjunto marroquí, dirigido por el español Jorge Vilda, el técnico que dirigió a la Roja al título mundial en 2023 en Australia y Nueva Zelanda, venció por 2-1 a Sudáfrica en Rabat con goles de Sakina Ouzraoui y de Hanina Ait El Haj, de penalti.

Mientras tanto, el cuadro argelino se impuso por el mismo resultado a Costa de Marfil en Casablanca al remontar un gol en contra con dianas de Ines Khiri y Amira Braham.

Los otros dos cupos directos al Mundial por la Confederación Africana (CAF) saldrán de los otros dos cuartos de final, Camerún-Nigeria y Malaui-Ghana. Los cuatro perdedores se enfrentarán en dos eliminatorias de repesca el próximo jueves en busca de dos plazas para el torneo intercontinental clasificatorio para Brasil 2027.