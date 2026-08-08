“Hay un quilombo”: Vitamina Sánchez cuestiona el arbitraje tras la derrota de Olimpia

Vitamina Sánchez aclaró inicialmente que su malestar no estaba directamente relacionado con la derrota, sino con situaciones del arbitraje que, según su visión, están desvirtuando el juego y poniendo en riesgo la integridad de los futbolistas.

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“Hay un quilombo, tienen un lío con los criterios. Te cobran una, otra no; una faltita tonta te la cobran, un empujadón no te lo cobran. A nosotros nos tienen desorientados y también a los jugadores”, manifestó el técnico argentino.

El entrenador puso como ejemplo varias acciones que, a su entender, debieron ser sancionadas con mayor severidad. Incluso sostuvo que una infracción sobre Pedro Sosa debía haber terminado en expulsión.

“Hay una patada a Pedro que es para roja. El jugador no le quiso pegar, entiendo que no le quiso pegar, le mueve la pelota, pero es roja”, afirmó.

Sánchez también mencionó otras acciones que consideró perjudiciales para su equipo, entre ellas faltas sobre Pedro Zarza, una infracción sobre Braian Romero cerca del córner y un codazo recibido por Hugo Sandoval en los minutos finales.

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El entrenador reconoció que la intención de las nuevas reglas de agilizar el juego le parece positiva, especialmente en situaciones como los saques laterales y de meta. Sin embargo, cuestionó que ese objetivo termine afectando la interpretación de las infracciones.

“Lo que falta es falta, hace 40 años, hace 10 años y hoy también. Tenemos que respetar esas cosas, sobre todo por la salud del futbolista”, sostuvo.

Sánchez incluso reveló que pretende solicitar explicaciones a los responsables de la aplicación del reglamento. “No tengo problema en ir con material de lo que se fue generando en estas primeras fechas del torneo y que me expliquen. Que me pongan las cosas claras y, si tienen que asumir un error, que me digan: ‘Sí, acá nos equivocamos’”, señaló.

El técnico contó además que el cuarto árbitro le dio la razón en una de las jugadas que reclamó durante el partido.

“En la primera que le pegan a Romeo Benítez, me dice: ‘Sí, tenés razón, yo coincido con vos’, pero ¿qué querés que haga?”, relató.

En ese sentido, Sánchez cuestionó que los árbitros parezcan priorizar el tiempo efectivo de juego por encima de la correcta sanción de las infracciones.

“Yo no sé si a ellos los califican por cómo arbitran o por la cantidad de minutos que se juegan. Da esa sensación, como que si juegan 65 minutos tienen un premio extra. No funciona así el fútbol”, expresó.

El entrenador cerró su reclamo con una advertencia sobre las consecuencias que podría tener, según su percepción, esta tendencia.

“Ojalá me equivoque, pero va a haber una lesión grave en cualquier momento porque se está pegando mucho”, afirmó.

Sánchez, no obstante, evitó utilizar el arbitraje como excusa por el complicado inicio de Olimpia en el Clausura. El Decano suma tres derrotas en cuatro partidos y ahora deberá enfocarse rápidamente en el duelo del jueves frente a Vasco da Gama, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.